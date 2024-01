Ultim’ora WEEK-END: un po’ di freddo in arrivo da est, ma non per tutti

Quella da poco iniziata sarà senz’altro una settimana anticiclonica su tutta Italia, su questo non c’è ombra di dubbio. Ma in tutto questo mare di alta pressione, che ricordiamo avrà i suoi massimi ad ovest dell’Italia, ovvero sulla penisola iberica, potrebbe inserirsi qualche refolo freddo dall’est Europa.

L’Europa orientale è avvolta dal freddo e dal gelo, come spesso avviene con questi schemi barici dominati dalla NAO positiva. Con un continente così freddo ad est è chiaro che basta molto poco per far scivolare qualche refolo freddo verso l’Italia, in particolare verso le regioni adriatiche e il sud.

Tuttavia anche quel “molto poco” sembra una fatica immensa per la natura, da qualche anno a questa parte. Difatti da qui fino al termine di gennaio non ci sono assolutamente spiragli per vere e proprie ondate di freddo da est, in grado di portare neve a bassa quota e il vero inverno.

Certamente arriveranno le briciole di quel freddo presente a est, in particolare tra sabato 27 e lunedì 29 gennaio. L’anticiclone sarà molto forte sul nord Italia, il lato tirrenico e la Sardegna, mentre sarà leggermente più perforabile sui settori orientali. Ed ecco che qualche fredda raffica di vento riuscirà a lambire le regioni adriatiche, portando temperature più consone all’inverno.

Dagli ultimi aggiornamenti si evince la presenza delle isoterme tra 0 e -2°C a 850 hpa, circa 1500 metri. Queste temperature invernali permetteranno un calo delle temperature sul medio-basso Adriatico e al sud, soprattutto nelle ore notturne quando la colonnina di mercurio potrebbe spingersi verso lo zero nei settori interni.

Sarà dunque un week-end freddo, con temperature leggermente sotto le medie, per regioni come Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, anche nelle ore diurne nonostante la presenza del Sole. Le massime potrebbero far fatica a superare i 10-11°C in pianura sulle regioni appena menzionate.

Valori un po’ più alti sul lato tirrenico e al nord, poste sotto flussi più secchi.