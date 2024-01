Meteo 15 giorni: l’ANTICICLONE sfiderà l’INVERNO, ma l’esito finale potrebbe non essere scontato

La situazione che vivremo nei prossimi giorni non avrà nulla di invernale sul nostro Paese. Almeno fino al termine di gennaio, il mostro anticiclonico che sta prendendo piede in queste ore sul Mediterraneo occidentale non darà tregua e terrà lontane le perturbazioni e il freddo dall’Italia.

Per trovare ad ogni costo un po’ di inverno, oltre a guardare il calendario, ci si potrà attaccare alle inversioni termiche che interesseranno le pianure e le valli interne di notte e al mattino presto, magari accompagnate da banchi di nebbia. Per il resto la stagione sarà completamente assente.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per mercoledi 31 gennaio:

1 di 1 ‘

La mappa parla da sola. Ancora nulla da segnalare se non una completa assenza di fenomeni in Italia condita da una mitezza esasperata; niente freddo, niente vento ed accumulo di sostanze inquinanti in prossimità delle grandi città.

Questa pessima situazione potrebbe iniziare a cambiare molto lentamente nei primi giorni di febbraio. Anche oggi le mappe a lungo termine accennano ad uno spostamento del cardine anticiclonico più ad ovest, anche se servirà tempo per liberare l’area del Mediterraneo dalla sua oppressione.

La seconda mappa mostra la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 5 febbraio:

1 di 1 ‘

Notiamo un’Italia maggiormente esposta a correnti nord-occidentali più fredde nelle quali saranno inseriti impulsi di aria instabile. In altre parole, la nostra Penisola potrebbe vedere un primo calo termico e condizioni di maggiore variabilità con la possibilità anche di qualche precipitazione.

Nei prossimi giorni vedremo se questo tentativo di rimettere in sesto la stagione fredda andrà a buon fine. Continuate quindi a seguire tutti i nostri aggiornamenti.