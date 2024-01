Meteo 7 giorni: toccata e fuga dell’inverno, settimana mediocre in arrivo

Il maltempo sta entrando nel vivo proprio in queste ore soprattutto sulle regioni centrali, dove si sta sviluppando un vasto fronte instabile dove si intrecciano le tiepide correnti meridionali e quelle molto più fredde settentrionali. Il fronte carico di maltempo sta provocando nevicate in Appennino, destinate a scendere gradualmente di quota col passare delle ore.

L’apice del maltempo e del freddo arriverà nel corso di sabato, come visto in questo articolo. Arriverà la neve fino in collina tra centro e sud Italia, mentre migliorerà rapidamente a partire dal nord.

Difatti possiamo ormai confermare con certezza che si tratterà solo di una toccata e fuga dell’inverno, considerando che sul finire della settimana l’anticiclone tornerà con prepotenza su tutta Italia, spazzando via ogni velleità d’inverno.

La prossima settimana sarà molto stabile, eccezion fatta per qualche disturbo tra lunedì e martedì principalmente sull’arco alpino. Per il resto ben poco da segnalare, se non un ritorno delle nebbie e un aumento graduale delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 20 gennaio: maltempo in rapido movimento verso sud. Nevicate residue su Abruzzo, Lazio e Molise fino a 500 metri. Neve fino a 500-600 metri su Puglia, Basilicata, Campania, 700 metri in Calabria. Piogge più in basso e clima freddo.

Domenica 21 gennaio: venti forti di tramontana al sud, ultimissimi fenomeni in Sicilia e bassa Calabria. Sereno altrove ma clima freddo, a tratti gelido di notte.

Lunedì 22 gennaio: qualche disturbo su Alpi e Prealpi, stabile altrove, temperature in lieve aumento.

Martedì 23 gennaio: anticiclone su quasi tutta Italia, temperature in aumento netto al nord

Mercoledì 24 gennaio: stabile ovunque, nebbie al nord, nubi basse sul lato tirrenico. Temperature in aumento ovunque.

Giovedì 25 gennaio: poche variazioni, insiste un potente campo di alta pressione. Temperature in aumento.

Venerdì 26 gennaio: alta pressione su tutta Italia, temperature stazionarie.

