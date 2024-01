Settimana da dimenticare in vista: ecco dove avremo le ANOMALIE peggiori

Non ci sono più dubbi riguardo l’evoluzione meteo della prossima settimana. Come più volte annunciato, l’Italia e gran parte dell’Europa centro-occidentale si preparano a fare i conti nuovamente con un invadente anticiclone, alimentato da correnti sub-tropicali in alta quota. Anche in questo caso si tratterà di un anticiclone persistente e tutt’altro che mobile: frutto dell’accelerazione della corrente a getto sul nord-atlantico, tenderà a stabilizzarsi a pieno sul Mediterraneo centro-occidentale.

Le correnti fredde, pertanto, potranno agire indisturbate sull’est Europa senza riuscire a scalfire in alcun modo la cupola anticiclonica in Italia. Solo le regioni adriatiche potrebbero, in qualche circostanza, ricevere qualche refolo più freddo dai Balcani nel corso della prossima settimana, ma in un contesto molto stabile.

Questo assetto barico causerà inevitabilmente pesanti anomalie ad ovest, tra la penisola iberica, Francia meridionale, le Baleari e il nord Italia. La previsione delle anomalie a 1500 metri tra 23 e 28 gennaio è davvero clamorosa: sui settori appena menzionati si prevedono fino a 14°C oltre le medie del periodo a circa 1500 metri di altezza. In pratica parliamo di temperature tardo primaverili che non hanno nulla a che vedere col mese di gennaio.

Man mano che ci si sposta ad est le anomalie si riducono, grazie a quei refoli freddi balcanici menzionati un paio di paragrafi fa. Ma nonostante questo, avremo comunque anomalie di circa +4/+6°C, in quota, sul medio-basso Adriatico e al sud.

In Italia le anomalie più gravi sono previste al nordovest e in Sardegna: sulle Alpi occidentali si temono temperature clamorose, anche superiori ai 14°C in montagna.

Al suolo le anomalie saranno più contenute, più che altro grazie all’intervento delle inversioni termiche e l’irraggiamento notturno. Farà abbastanza freddo di notte, mente di giorno avremo clima gradevole laddove non avremo nebbie e nubi basse.

Tutto questo potrebbe proseguire fino al 28 gennaio, ma non è escluso che l’anticiclone possa persistere fino a fine gennaio!