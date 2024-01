Sabato da pieno inverno, arriva la neve su diverse regioni

Gli ultimi tepori simil-primaverili, determinati dai venti di libeccio su mezza Italia, saranno un ricordo tra poche ore. La depressione atlantica si sta rapidamente muovendo verso il mar Tirreno, pertanto anche le correnti meridionali saranno pian piano sostituite da quelle molto più fredde settentrionali. Già in queste ore il calo termico è realtà su gran parte del nord, ma tra stasera e le prime ore di sabato l’aria fredda affluirà con vigore anche sul resto d’Italia.

In poche ore si svilupperà un vasto e consistente fronte occluso che attraverserà tutta Italia, determinando piogge diffuse, rovesci e anche un consistente calo della quota neve.

I fiocchi bianchi scenderanno tra stasera e la notte sull’Appennino centro-settentrionale fino a quote collinari, poi toccherà anche al sud Italia fare i conti con condizioni meteo pienamente invernali.

Tra la notte di sabato e la mattina ci aspettiamo nevicate su Abruzzo, Molise, zone interne del Lazio, Campania, Puglia e Basilicata: la quota neve si assesterà tra i 500 e i 600 metri di quota, con qualche episodio localmente a quote inferiori in caso di fenomeni intensi. Città come L’Aquila, Campobasso e Potenza rivedranno la neve, anche con qualche centimetro di accumulo, ma qualche veloce imbiancata arriverà almeno fino a 500 metri di quota su Gargano, Subappennino Dauno, alta Murgia, Irpinia, Cilento, Molise centrale, matese.

Neve fino a 700 metri sulla Calabria settentrionale, mentre sul resto della Calabria e in Sicilia avremo neve solo in alta quota. Il freddo dilagherà senz’altro su tutta Italia, come dimostrato dalle temperature massime previste domani: