Meteo 15 giorni: NIENTE INVERNO per almeno una settimana, poi interessanti NOVITA’

L’inizio della settimana prossima vedrà la conclusione della breve puntata invernale che interesserà l’Italia durante questo week-end. Fatta eccezione per un temporaneo e breve disturbo tra lunedi 22 e martedi 23 gennaio, l’anticiclone rimarrà al suo posto fino al termine della settimana prossima, garantendo mitezza ed una quasi completa assenza di fenomeni a parte le nebbie di notte e al mattino sulle pianure del nord.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di sabato 27 gennaio:

Alta pressione ben salda sull’Italia e su tutto il Mediterraneo; in altre parole, la stagione invernale si metterà in pausa, a parte le situazioni nebbiose sopra menzionate. Peggiorerà sensibilmente il tasso di inquinamento nelle nostre città, in quanto la ventilazione sarà pressochè inesistente da nord a sud.

La situazione potrebbe per fortuna cambiare nei primi giorni del nuovo mese. I massimi di pressione si sposteranno in Atlantico e lasceranno campo libero a correnti fredde che dovrebbero interessare la nostra Penisola con l’inizio di febbraio.

La seconda mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 1 febbraio:

Notiamo per fortuna una situazione più consona alla stagione invernale, con l’alta pressione che si dovrebbe allontanare verso l’oceano.

Sul fronte delle temperature, vi mostriamo la media termica degli scenari a 1500 metri prevista sempre per giovedi 1 febbraio:

Notiamo una maggiore ingerenza dell’aria fredda sull’Italia con isoterme a 1500 metri al di sotto dello zero (anche se di poco) su tutto il centro-nord e parte delle regioni meridionali. La mitezza dovrebbe spostarsi lentamente verso l’Atlantico, senza più interessare la nostra Penisola.

Infine, diamo un’occhiata al regime precipitativo che potremo avere in Italia nel periodo suddetto, ovvero nei primi giorni di febbraio. Vi ricordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Notiamo un generale aumento dell’attività precipitativa sulla nostra Penisola, con probabilità medio-alte dove vedete il colore giallo.

In definitiva, l’inverno proverà ad entrare in scena nei primi giorni di febbraio dopo uno stop abbastanza lungo; nei prossimi giorni vedremo se confermare o smentire questa tendenza; nel frattempo continuate a seguirci.