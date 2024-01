Le prospettive per FEBBRAIO: l’inverno tenterà il RISCATTO? Ecco gli ultimi aggiornamenti

Prima di iniziare la nostra analisi, facciamo una doverosa premessa: ricordiamo ai nostri lettori che si tratta di tendenze generali, elaborate da un complesso modello sperimentale che utilizza milioni di dati provenienti da tutto il mondo e a differenza delle previsioni fino a 15 giorni basa i suoi algoritmi fondamentalmente sull’importante interazione tra oceani, terra emerse ed atmosfera. L’affidabilità del modello e delle relative proiezioni stagionali è simile alle previsioni a 10-12 giorni ma sta crescendo progressivamente grazie agli investimenti in questo settore, tanto che le linee di tendenza sino a 2 mesi possono spesso risultare discrete: si consiglia tuttavia molta cautela nel loro utilizzo per scopi importanti.

Il prestigioso centro di calcolo ECMWF ha aggiornato la tendenza del tempo in Europa ed in Italia per il mese di febbraio, che ricordiamo essere l’ultimo mese dell’inverno meteorologico.

Ci sono buone notizie sul fronte invernale? Purtroppo no. Il mese sembra trascorrere in maniera abbastanza anonima, con precipitazioni nel complesso scarse e temperature lievemente al di sopra della media.

Iniziamo proprio dalle anomalie termiche attese in Italia ed in Europa previste per il mese entrante, ovvero febbraio:

Praticamente su tutta l’Italia avremo temperature sopra media tra il mezzo grado e il grado. L’unica area sotto media a livello europeo sembra essere la parte orientale della Scandinavia.

Passiamo ora al quadro precipitativo. La mappa mostra le anomalie di precipitazione attese in Europa ed Italia per febbraio 2024:

Precipitazioni sotto media al nord-ovest, sulla Sardegna e lungo il Tirreno, in media sulle altre regioni con un lieve surplus sul basso Tirreno e il nord della Sicilia.