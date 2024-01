L’INVERNO si impossessa dell’Italia: fine settimana con GELO su diverse regioni

Non sarà una permanenza duratura dell’inverno in Italia, in quanto già da lunedi 22 gennaio le temperature torneranno a salire su tutta la nostra Penisola. Tuttavia, l’episodio invernale che avremo nell’arco del fine settimana porterà finalmente temperature di gelo anche sulla nostra Penisola. Stiamo parlando delle temperature notturne e del primo mattino, in quanto di giorno i valori termici tenderanno a salire, rimanendo comunque bassi.

La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 7 di domani mattina, sabato 20 gennaio:

1 di 1 ‘

Temperature sottozero al nord con gelate diffuse in pianura. In prossimità dell’Appennino settentrionale avremo punte al ribasso di -8°. Temperature di gelo anche lungo la dorsale appenninica centrale e parte di quella meridionale con punte ai ribasso anche di -6°. Farà ovviamente freddo anche lungo le coste stante la notevole ventilazione da nord-est, ma non si dovrebbe scendere al di sotto dello zero. Residue condizioni miti solo all’estremo sud, in procinto di essere spazzate via anche qui dai venti settentrionali.

La mattinata più fredda per tutta l’Italia dovrebbe essere quella di domenica 21 gennaio, complice una maggiore serenità del cielo ed una parziale attenuazione del vento che consentirà il deposito del freddo specie nelle vallate interne appenniniche. Ecco le temperature attese in Italia alle ore 7 di domenica 21 gennaio:

1 di 1 ‘

Notiamo punte al ribasso di -10° in prossimità dell’Appennino Abruzzese, ma tutta la dorsale appenninica si sveglierà con temperature di gelo. Temperature sottozero anche sulle pianure del nord e nelle aree interne della Sardegna, con qualche gelata che si spingerà anche sulla Calabria e la Sicilia.