L’urlo del GRECALE scaccerà la mitezza dall’Italia: in arrivo MALTEMPO e NEVE a bassa quota

Ancora tanta mitezza questa mattina sull’Italia stante il perdurare di correnti di Libeccio, ma qualcosa sta già cambiando. Vediamo tutto tramite l’immagine satellitare in movimento che fotografa la situazione di questa mattina in Europa:

L’aria fredda di matrice continentale si sta ammassando oltre le Alpi e preme dalla Porta della Bora. Contemporaneamente, una perturbazione atlantica mossa da aria mite si dirige dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia.

L’aria fredda dilagherà su tutto il nord Italia e parte del centro entro la serata odierna e si darà appuntamento al meridione con il fronte nuvoloso in arrivo da ovest. Tutto ciò darà vita ad un episodio invernale sull’Italia con maltempo soprattutto al meridione nella giornata di domani, sabato 20 gennaio.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, sabato 20 gennaio. Le quote neve si riferiscono alla serata odierna quando l’aria fredda sarà già arrivata su tutto il settentrione:

Al mattino avremo precipitazioni solo sul nord-est, con quota neve in calo dai 1000 metri attuali fino a 500 metri. Attorno al mezzogiorno qualche fiocco di neve anche a Trieste. Nel pomeriggio quota neve in calo sull’Appennino settentrionale fino a 400-500 metri e contemporaneo miglioramento sull’estremo nord-est per forti venti di Bora. In serata quota neve attorno a 200-400 metri sull’Appennino settentrionale, 300-400 metri su Appennino Marchigiano. Fiocchi di neve anche su parte del nord-ovest fino a 300-400 metri, in concentrazione nella notte sulle Alpi occidentali dove potrebbe nevicare fino a quote di pianura. Sul resto d’Italia piogge in ingresso da ovest e quota neve ancora elevata, indicativamente sopra i 1000 metri dall’Appennino centrale verso sud. Vento in notevole rinforzo tra nord e nord-est al settentrione con marcato calo termico, ancora mite Libeccio mite sulle altre zone.

L’aria fredda dovrebbe dilagare su tutta l’Italia nell’arco della giornata di domani, sabato 20 gennaio. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nella giornata in parola:

Al centro neve al mattino tra Marche e Abruzzo sopra i 300-400 metri, ma con tendenza a miglioramento. Neve tra Molise, Puglia e Lucania oltre i 300-500 metri con fiocchi di neve anche più in basso in caso di rovesci intensi. Temporali possibili sulla Calabria con neve oltre i 600-700 metri. Rovesci anche su Sardegna e Sicilia con neve oltre gli 800-1000 metri. Al nord e sulla Toscana tempo freddo, ventoso, ma sereno a parte gli ultimi fiocchi di neve sulle Alpi occidentali al primo mattino, in veloce attenuazione. Venti ovunque sostenuti da nord-est, freddo e mari in cattive condizioni con mareggiate lungo le coste esposte.

Infine, queste sono le temperature attese alle ore 14 di oggi pomeriggio in Italia:

Ancora tanta mitezza al centro, ma soprattutto al sud con punte di 21° in Sicilia e 20° sulla Puglia. Al nord aria fredda in ingresso con valori ovunque sotto i 10° e vento in progressivo rinforzo.

