Il GRANDE FREDDO russo busserà alle porte dell’Italia a fine mese?

Freddo, mitezza primaverile e grande freddo dalla Russia, il tutto in una manciata di giorni. E’ l’inverno dinamico di quest’anno, assoluta novità dopo l’insipienza delle ultime stagioni invernali, caratterizzate quasi tutte da domini interminabili degli anticicloni.

Già, l’anticiclone, ecco quello che giungerà a metà della prossima settimana, sin troppo potente per durare, ed infatti, probabilmente, non durerà, perché la violenta accelerazione del vento da ovest che vediamo nella mappa qui sotto potrebbe durare decisamente poco:

All’improvviso proprio l’anticiclone potrebbe risalire verso la Scandinavia, innescando un richiamo di aria molto fredda da est entro la fine del mese o al massimo i primi giorni di febbraio:

Ci sono diverse emissioni cosiddette “perturbatrici” che puntano verso questa evoluzione, che ora sale prepotentemente di affidabilità, arrivando ad una percentuale del 35-40%. Vediamo allora qualche altra mappa:

Guardate che spettacolare elevazione dell’anticiclone viene vista e che rientro da est gelido si muoverebbe con moto retrogrado verso l’Italia: questo un esempio delle temperature che potrebbero registrarsi a 1500m:

E la media degli scenari si è accorta di questa potenziale evoluzione fredda? Si, anche se per il momento si limita a strizzare l’occhio al freddo in maniera molto “soft”; emissione dopo emissione però questa svolta fredda viene evidenziata con sempre maggiore credibilità, qui le temperature previste proprio per la media a 1500m: