Meteo giorni della Merla: c’è davvero la possibilità di gelo e neve?

Dopo una prima metà di gennaio da dimenticare, molto simile alla seconda metà di dicembre, altrettanto pessima, sembra che l’inverno proverà a bussare alla porta dell’Italia seppur molto timidamente. Difatti nelle prossime ore avanzerà una perturbazione colma di pioggia ed anche discrete nevicate, le quali si affacceranno fino a quote collinari su molte regioni.

Sarà il centro Italia l’obiettivo principale delle nevicate fino a 500-600 metri di quota, tra venerdì sera e sabato, ma anche il sud riceverà una discreta passata nevosa fino a 700 metri di quota. Solo le briciole per il nord Italia, che nel corso di questo venerdì vedrà qualche veloce nevicate fino in collina e poi null’altro, solo tanto freddo notturno.

Ma come evolverà il prosieguo di gennaio? Il ritorno dell’anticiclone, visto in questo articolo, è ormai un dato di fatto inconfutabile. Sarà un anticiclone invadente, potente e persistente, tanto che avvolgerà l’Italia per tutta la prossima settimana.

Per rivedere nuovi sussulti invernali bisogna spostarsi quantomeno al termine di gennaio, ovvero quando ci ritroveremo nei giorni della Merla. In effetti sembra che la ripresa del vortice polare e l’innesco della NAO positiva in Atlantico possano rivelarsi episodi momentanei, che già sul finire di gennaio lascerebbero spazio a nuove pulsazioni sub-tropicali verso nord.



Il modello americano GFS già da alcuni giorni sta fiutando scenari interessanti per i giorni della Merla, con l’anticiclone pronto a ergersi sulla Gran Bretagna e a seguire anche sulla Scandinavia, producendo il fatidico blocco scandinavo (SCAND +), fondamentale per la discesa del gelo verso il Mediterraneo.

Anche il collega canadese GEM propone una dinamica quasi sovrapponibile, segno che l’ipotesi di un anticiclone scandinavo a fine gennaio non è del tutto campata in aria.

Naturalmente mancano tanti giorni, pertanto gli scenari potrebbero cambiare anche in maniera marcata. L’unica certezza al momento è il ritorno dell’anticiclone almeno dal 22 al 27 gennaio, mentre sussistono dei dubbi sui giorni della Merla, che nella migliore delle ipotesi invernali potrebbe riservare una discesa fredda dall’est Europa.