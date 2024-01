Meteo 7 giorni: neve a quote sempre più basse, poi il tempo cambierà completamente

Dopo la tiepida giornata odierna su più di mezza Italia, il tempo è pronto a peggiorare drasticamente grazie all’ingresso del fronte freddo e la successiva occlusione che permetterà l’arrivo del freddo e della neve a quote via via sempre più basse.

Si parte dal nord Italia questo venerdì, con le piogge che bagneranno gran parte del nordest e i fiocchi di che scenderanno fino a quote collinari. Nel frattempo la perturbazione avanzerà verso le regioni centrali, mentre il sud vivrà le ultime ore di tepore totalmente fuori stagione.

L’apice del maltempo è previsto sabato, quando il freddo affluirà su tutto lo Stivale e la neve raggiungerà le colline del centro Italia, della Campania, della Basilicata e della Puglia, fino a 500-600 metri. Insomma tornerà l’inverno seppur per qualche ora!

Ma il problema più grande arriva da lunedì, quando la perturbazione sarà già un ricordo e l’anticiclone tornerà con prepotenza su tutta Italia addirittura per tutta la settimana in arrivo!

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 19 gennaio: piogge e nevicate in collina al nordest, peggiora rapidamente anche al centro Italia con neve in calo graduale di quota. Ultime ore di primavera al sud con temperature fino a 20°C.

Sabato 20 gennaio: maltempo diffuso su centro e sud Italia, migliora al nord. Nevicate anche forti sull’Appennino centrale fino a 500-600 metri di altitudine. Nevicate anche in Emilia Romagna fino in bassa collina. Temperature in calo ovunque.

Domenica 21 gennaio: ultime piogge al sud, migliora rapidamente altrove. Clima freddo.

Lunedì 22 gennaio: anticiclone a tutta forza sull’Italia, temperature massime in aumento.

Martedì 23 gennaio: anticiclone su quasi tutta Italia, temperature in aumento netto al nord.

Mercoledì 24 gennaio: stabile ovunque, nebbie al nord, nubi basse sul lato tirrenico. Temperature in aumento ovunque.

Giovedì 25 gennaio: poche variazioni, insiste un potente campo di alta pressione. Temperature in aumento.

