Meteo 7 giorni: tempo inaffidabile, occorrerà l’ombrello?

L’anticiclone arrivato qualche giorno fa sta già mostrando le sue debolezze, permettendo l’ingresso di refoli freschi nord-atlantici che stanno generando una coltre nuvolosa tra Liguria e Toscana. Queste infiltrazioni atlantiche daranno luogo a piovaschi nelle prossime 36 ore, specie sul medio-basso Adriatico, come visto in questo articolo.

Un altro veloce peggioramento potrebbe manifestarsi tra lunedì sera e le prime ore di mercoledì, ma anche in questo caso parliamo di generale variabilità, con fasi asciutte intervallate a qualche piovasco o rovescio. Insomma al momento non si prevedono perturbazioni particolarmente intense e organizzate!

La situazione meteo per il post-Equinozio, insomma dal 20 marzo in poi, è ancora in alto mare ed estremamente inaffidabile. Il rischio, al momento, è quello di nuove veloci incursioni umide da nord in grado di generare piovaschi e locali temporali.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 16 marzo: nubi su tutto il centro Italia, piovaschi e locali temporali sparsi tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata. Residui fenomeni al mattino in Toscana, rari piovaschi sul Triveneto. Più asciutto altrove.

Domenica 17 marzo: possibili isolati fenomeni al sud, stabile e soleggiato altrove. Clima gradevole.

Lunedì 18 marzo: veloce peggioramento entro sera su Alpi di confine e Liguria, stabile e molto mite altrove.

Martedì 19 marzo: veloci piogge e rovesci al nord e centro Italia, specie su Triveneto, Marche e Abruzzo. Mite al sud.

Mercoledì 20 marzo: ultimi fenomeni al sud, migliora rapidamente altrove. Anticiclone in rinforzo.

Giovedì 21 marzo: tempo nel complesso stabile, da valutare nuove precipitazioni in arrivo da nord.

Di seguito le piogge cumulate fino al 21 marzo:

Venerdì 22 marzo: da valutare un possibile peggioramento per via di una perturbazione nord-atlantica (da confermare).

