Meteo 15 giorni: non è tempo di alta pressione – scenari molto interessanti si profilano all’orizzonte

La prossima settimana partirà abbastanza tranquilla dal punto di vista meteo in Italia, ma già tra mercoledi 20 e giovedi 21 marzo una perturbazione farà il suo ingresso sul Mediterraneo occidentale; le prospettive di interessamento dell’Italia da parte di questo fronte sono ancora incerte, ma per tutti i dettagli si legga questo articolo: https://www.meteolive.it/news/in-primo-piano/il-dilemma-della-settimana-prossima-maltempo-o-alta-pressione-le-ipotesi-del-modello-europeo-ed-americano/. Successivamente, l’alta pressione farà un nuovo tentativo di imposizione sull’Italia, ma stando alle ultime mappe disponibili, questo progetto non sembra avere futuro.

Andiamo però con ordine. La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 22 marzo:

Il fronte in arrivo sul Mediterraneo genererà una depressione sul nord Africa che sparerà correnti di Scirocco sulla nostra Penisola. Il clima sarà quindi molto mite e sul fronte delle precipitazioni avremo una situazione di questo genere – vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Notiamo una probabilità di pioggia media o medio-alta sulle regioni settentrionali, nelle aree interne del centro e sulla Sardegna. Sul resto d’Italia sarà presente una probabilità di pioggia bassa se non del tutto nulla dove vedete il colore bianco sulla cartina.

L’alta pressione si allungherà temporaneamente sull’Europa centrale e formerà una specie di ponte, ma le correnti fredde nord atlantiche tenderanno a smantellarlo quasi subito in favore di una situazione più perturbata e fredda anche sulla nostra Penisola.

Se con un balzo virtuale ci spostiamo a lunedi 25 marzo, la media degli scenari del modello americano per il medesimo giorno mostra una situazione davvero interessante per l’Italia:

Osservate l’alta pressione che verrà messa fuori causa e tenderà a ritirarsi in oceano. Su tutto lo scacchiere europeo prenderà piede una vasta circolazione depressionaria anche piuttosto fredda con condizioni instabili, se non del tutto perturbate sul nostro Paese da nord a sud.

Detta in altri termini, l’alta pressione farà alcuni tentativi di impadronirsi dell’Italia senza mai andare a buon fine. Il tempo sarà quindi spesso instabile e foriero di altre occasioni di maltempo nell’arco dell’ultima decade di marzo, accompagnate anche da un calo delle temperature.