Verso fine mese SVOLTA METEO clamorosa!

Il modello americano punta su un importante peggioramento del tempo durante la terza decade del mese, soprattutto da lunedì 25 marzo alla fine del mese, quando si prevede l’affondo di una nuova figura depressionaria con traiettoria ancora un po’ incerta ma con sicure conseguenze sul Mediterraneo e dunque sull’Italia:

L’affondo è così importante che difficilmente potrà essere cancellato. Il punto è che capire dove esattamente andrà a colpire: se più ad ovest o maggiormente sbilanciato verso l’est europeo, così come prevede il modello europeo.



L’attendibilità cresce se osserviamo le varie emissioni di controllo, che confermano la presenza di questa importante figura depressionaria:

E naturalmente la media degli scenari non può che confermare l’evoluzione perturbata prevista dal modello proprio per lunedì 25 marzo, pur con modalità leggermente differenti:

Questa linea di tendenza che torna a vedere dinamicità nell’area mediterranea è molto importante perché altrimenti l’anticiclone tornerebbe a dominare la scena indisturbato, con le conseguenze che sappiamo. Anche l’anomalia barica prevista a 5500m per le stesse giornate va nella stessa direzione, cioè negativa (in blu) per cui sarebbe davvero un bel colpo portare a casa questa fase di maltempo primaverile: