Modello americano: prima caldo ANOMALO, poi ennesimo CICLONE con nubifragi

Si va delineando una terza decade di marzo decisamente dinamica, caratterizzata da importanti sbalzi di temperatura e repentini cambiamenti del tempo. Fino al 20 marzo il tempo sarà relativamente tranquillo, con belle giornate e qualche occasione per piogge deboli o moderate, ma dopo l’equinozio le condizioni meteo cominceranno a vivacizzarsi.

Aumentano le possibilità circa l’arrivo di un’avvezione più calda sub-tropicale tra 21 e 23 marzo, grazie alla risalita di correnti dall’Algeria, innescate da una depressione che rischia di isolarsi tra Spagna e Marocco. In questo caso vivremmo un esordio di primavera molto mite, con temperature addirittura oltre 23-24°C su diverse località del centro-sud e delle isole maggiori.

Dopo questa veloce sferzata tiepida dall’Africa, potrebbe aprirsi una fase ancora una volta perturbata, determinata da perturbazioni atlantiche molto vivaci. Il modello americano ci mostra una depressione molto profonda in arrivo tra 24 e 27 marzo, in questo caso in grado di arrecare piogge diffuse e locali forti temporali specie sulle regioni tirreniche.

Eloquenti le piogge cumulate previste fino al 27 marzo dal modello americano GFS. Nord Italia e alta Toscana sarebbero le regioni più colpite dalle piogge, con accumuli abbondanti anche superiori ai 100 mm. Insomma marzo ha ancora tanto da dirci, ma l’evoluzione meteo necessita di conferme nei prossimi giorni data la distanza temporale ancora eccessiva.