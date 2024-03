Meteo: alta pressione con qualche falla, ecco dove il rischio pioggia

L’alta pressione ormai protagonista da oltre 3-4 giorni su tutta Italia, sta subendo gli attacchi di deboli flussi nord-atlantici che non fanno altro che mettere in luce tutte le debolezze di questa struttura anticiclonica. Insomma ne vien fuori una fase primaverile e tutto sommato tranquilla, con temperature oltre le medie e presenza di occasionali fenomeni.

Almeno fino al 20 marzo, giorno dell’equinozio di Primavera, avremo a che fare con giornate stabili su tante regioni e occasionali piovaschi o temporali su altre. Le infiltrazioni più fresche in alta quota, provenienti da nord, lambiranno principalmente il centro ed il sud Italia già partendo da quest’oggi.

Oggi ci aspettiamo piogge sparse e qualche temporale pomeridiano sul medio-basso Adriatico e l’Appennino, specie tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata. Domani residui fenomeni sempre in Puglia e Basilicata, a cui aggiungiamo la Calabria.

Un altro debole fronte potrebbe farsi largo tra lunedì sera e mercoledì, anche in questo caso con fenomeni sparsi, deboli e intermittenti, specie sul centro-sud. Le precipitazioni cumulate fino al 20 marzo:

In tutto questo avremo a che fare anche con temperature superiori alle medie, per certi versi piuttosto miti specie ad inizio settimana. Difatti lunedì 18 marzo affluiranno correnti più tiepide da sud che regaleranno le prime temperature oltre i 20°C su tante regioni. Spuntano picchi di 23°C in Sardegna e Sicilia.