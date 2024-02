Meteo 7 giorni: si piomba in autunno, maltempo con cui non scherzare

A partire da domani torneranno nubi e piogge a partire dal nord Italia, aprendo la strada ad una serie di perturbazioni atlantiche che avranno un ruolo importante in questo finale di febbraio. Il maltempo dapprima riguarderà il nord, ma ben presto si espanderà anche sul resto d’Italia, esattamente durante il fine settimana.

A differenza degli scorsi episodi, avremo a che fare con varie perturbazioni che una dopo l’altra irromperanno in Europa. Saranno tutte perturbazioni di stampo atlantico, ragion per cui avremo una maggior concentrazione di piogge sulle regioni del nord e del lato tirrenico, tanto da produrre importanti differenze pluviometriche tra ovest ed est d’Italia.

Tra la perturbazione del week-end e quella di inizio prossima settimana potremmo imbatterci in piogge davvero importanti, localmente a carattere di nubifragio, su Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Veneto, Lombardia, Toscana. Si tratta delle regioni più esposte alle correnti umide da sud, che con l’effetto STAU determinando potenti piogge e nubifragi a ridosso dei monti.

Le previsioni degli accumuli di pioggia sono decisamente ragguardevoli e da non sottovalutare: sul Triveneto spuntano accumuli totali, in sette giorni, superiori ai 300 mm.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 21 febbraio: generalmente stabile su gran parte d’Italia. Ma sarà solo una breve tregua.

Giovedì 22 febbraio: nubi in aumento al nord, tornano anche piogge sparse specie su alto Piemonte, Lombardia, Liguria. Stabile al sud e temperature in aumento.

Venerdì 23 febbraio: possibile forte maltempo al nord, con piogge molto forti a ridosso dei monti e tanta neve in alta quota. Scirocco al sud.

Sabato 24 febbraio: maltempo diffuso al centro e al sud, specie sul lato tirrenico. Temperature in calo ovunque. Nevicate abbondanti in alta montagna.

Domenica 25 febbraio: altra perturbazione da ovest, nuovo peggioramento marcato al nord e sul medio-alto Tirreno. Forti nevicate in montagna al nord. Temperature in netto calo al nord

Lunedì 26 febbraio: maltempo diffuso al nord e centro Italia, altro fronte intenso in arrivo da ovest. Scirocco al sud.

Martedì 27 febbraio: maltempo diffuso e rischio nubifragi specie sulle regioni tirreniche e sul Triveneto. Forte scirocco al sud.

Mercoledì 28 febbraio: maltempo che insiste su gran parte d’Italia, previsioni suscettibili di cambiamenti.

