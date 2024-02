Meteo 15 giorni – MALTEMPO; si va verso un periodo TURBOLENTO

Signori, si cambia! Questa volta non sarà la solita toccata e fuga del maltempo seguita dall’immancabile rimonta dell’alta pressione, ma qualcosa di più. Saremo di fronte ad un vero e proprio cambiamento di configurazione (o di pattern se preferite) che indirizzerà gli anticicloni altrove, in virtù di un tempo maggiormente dinamico ed interessante che interesserà l’Italia fino ai primi giorni del nuovo mese.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano imbastita questo pomeriggio per la fine del mese, ovvero per mercoledi 28 febbraio:

Potremo chiamarla “configurazione a schiaccianoci”, ovvero con due alte pressioni ai lati ed un canale depressionario al centro che avrà come obbiettivo primario l’Italia e il Mediterraneo centro-occidentale. In altre parole, aspettiamoci un tempo instabile o del tutto perturbato da nord a sud con molta pioggia e tanta neve sulle Alpi.

Per dare un’idea delle precipitazioni, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per il medesimo giorno (mercoledi 28 febbraio), ricordando che in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

La mappa è eloquente in tal senso! Quasi tutta l’Italia sarà abbracciata da una probabilità di pioggia elevata o molto elevata a parte le regioni meridionali che avranno una probabilità di pioggia media.

Farà freddo? Non molto, anzi, al centro e al sud il clima sarà spesso mite. Al nord invece sarà leggermente più freddo con la quota neve che a fasi alterne sarà più bassa, anche se l’ipotesi “neve in pianura” oggi non sembra contemplata.

Quali sono le prospettive per i primi giorni di marzo? Se ci affidiamo alla media degli scenari americana valida per sabato 2 marzo, la situazione potrebbe essere la seguente:

Tutto lo scacchiere occidentale potrebbe essere interessato da una vasta e complessa depressione con all’interno alcune perturbazioni che si dirigeranno verso la nostra Penisola. Di conseguenza sembra prendere piede l’ipotesi di un tempo piovoso, instabile, ma scarsamente freddo, con molta neve in quota sulle Alpi.

Per il momento non sembrano quindi contemplate altre rimonte anticicloniche verso la nostra Penisola. Vedremo se le cose andranno realmente così, continuate a seguirci.