Nubifragi, pioggia e NEVE ad inizio settimana

Piogge, rovesci, nubi e venti forti stanno per tornare alla carica, spazzando via l’anticiclone sub-tropicale ancora una volta insinuatosi nel Mediterraneo come se nulla fosse. Tutto merito delle perturbazioni atlantiche, che da questo giovedì raggiungeranno il nord per poi estendersi anche sul resto del territorio.

Ricordiamo che si susseguiranno varie perturbazioni, una dopo l’altra, che contribuiranno ad accumuli di pioggia abbastanza sostanziosi su molte regioni, specie quelle più esposte come quelle tirreniche e del Nordest. Da non sottovalutare la forte perturbazione prevista ad inizio prossima settimana, la quale rischia di colpire per più giorni consecutivi le regioni del nord.

Secondo gli ultimi aggiornamenti pare che possa svilupparsi un’ondata di maltempo molto statica, a causa di un anticiclone di blocco che si ergerà sui Balcani. In situazioni del genere si assiste a nubifragi stazionari, in grado di scaricare al suolo ingenti quantità di pioggia, ed è proprio questo il rischio che comincia a intravedersi ad inizio prossima settimana.

Lunedì 26 si prevedono piogge forti sulla Liguria, con accumuli totali superiori ai 60-70 mm tra genovese e spezzino. Piogge forti anche a ridosso dei monti tra Lombardia, Veneto e Trentino. La neve cadrà oltre i 1000 metri.

Martedì 27 ancora maltempo diffuso al nord, con potenziali nubifragi su Liguria centro-orientale e soprattutto sul Triveneto. Con la colorazione rosa/bianca si indicano accumuli di pioggia localmente superiori ai 150 mm.

Il maltempo non si placa anche a metà prossima settimana. Piogge ben presenti al nord e questa volta l’intera perturbazione si estenderà pian piano anche sulle regioni centrali e meridionali.

Tutti i centri di calcolo al momento intravedono questa potenziale forte ondata di maltempo, ma è chiaro che dovremo attendere almeno altri 3 giorni prima di imbatterci in previsioni più dettagliate e sugli accumuli di pioggia regione per regione.