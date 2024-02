Dove è finito il FREDDO e l’INVERNO? Andiamo a cercarli…

E’ difficile parlare di inverno: una stagione ormai umiliata da scambi di calore provenienti direttamente dal tropico che per oltre un mese hanno interessato vaste porzioni dell’Europa centro-occidentale per non parlare dell’area mediterranea. Possiamo dire che la stagione invernale nei nostri comparti non esista praticamente più. Ovviamente non possiamo escludere ritorni di freddo tardivo (anche se sarebbe meglio di no), ma non sarà più la stessa cosa.

Ma dove è andato il freddo e l’inverno? Beh, non è ovviamente sparito, ma si è solo spostato verso altre lande dove le correnti calde non hanno intaccato (o hanno intaccato meno) la salute di questa tormentata stagione.

Vi presentiamo le temperature minime registrate la notte scorsa sull’Europa e la vicina Russia:

Osservate attentamente la mappa. Su tutto il settore centro-occidentale del Continente è praticamente primavera, con le gelate che sono davvero ridotte. Sul Mediterraneo abbiamo addirittura valori a due cifre, di conseguenza un clima davvero mite per il periodo.

Osservate invece cosa sta capitando ad est della linea bianca: il freddo tende ad aumentare in maniera esponenziale andando verso levante. Volete l’inverno vero? Ecco dove si trova adesso, letteralmente intrappolato tra il nord della Scandinavia e la vicina Russia, dove si notano punte al ribasso fino a -29°!

Questa massa fredda nel prossimo futuro non avrà conseguenze ne sull’Europa centrale, ne tanto meno sull’Italia. I nostri comparti verranno invece interessati da correnti nord atlantiche che faranno calare un po’ le termiche, ma non causeranno assolutamente ritorni di freddo ne tanto meno di gelo.