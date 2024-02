Nel cuore del MALTEMPO: tra venerdi e sabato PIOGGIA e NEVE in quantità! Le aree maggiormente coinvolte

Dopo un lungo periodo di stasi atmosferica con nebbia, smog ed una quasi completa assenza di fenomeni, il tempo tornerà a movimentarsi nelle prossime 48-72 ore. Non sarà il freddo a fare notizia, bensì una forte perturbazione che riporterà la pioggia e soprattutto tanta neve sulle Alpi a quote di media montagna.La perturbazione interesserà con la sua parte più avanzata il settentrione già nella giornata di domani, giovedi 22 febbraio, ma sarà tra venerdi e sabato che elargirà i massimi effetti sulla Penisola in termini di precipitazioni e forte vento.

Facciamo ora parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di venerdi 23 febbraio:

MALTEMPO su gran parte del nord e del centro, in modo particolare al nord-est, Liguria, medio-alto Tirreno ed aree interne centrali. Possibili rovesci ed anche qualche temporale al passaggio del fronte freddo. Quota neve tra gli 800 ed i 1000 metri sulle Alpi, 1300-1500 metri in Appenino. Meno frequenti i fenomeni su Piemonte, Romagna, versante adriatico e al sud ad eccezione della Campania che avrà invece rovesci specie in serata. Acquazzoni si faranno vedere anche sulla Sardegna sebbene alternati a schiarite.

Venti sostenuti ovunque tra Ostro e Libeccio, tendenti a piegare da Maestrale in Sardegna. Mari in condizioni non ottimali e miglioramento generale della qualità dell’aria anche nelle grandi città.

Nella giornata di sabato 24 febbraio il fronte raggiungerà il meridione. Ecco la sommatoria delle precipitazioni inerenti alla giornata suddetta:

Si nota la perturbazione al meridione con piogge e rovesci specie su Sicilia e regioni estreme. A seguire avremo molta instabilità con rovesci e qualche temporale al nord, al centro e sulla Sardegna. Temperature in calo su tutta l’Italia, in modo particolare nelle aree raggiunte dalle precipitazioni più intense.