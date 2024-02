ALLERTA NEVE: venerdì accumuli sino a mezzo metro su molte zone delle Alpi!

E’ allerta neve sulle Alpi per il transito di un’intensa perturbazione atlantica che giungerà nella serata di giovedì 22 e si attarderà sino alla serata di venerdì 23, pur non colpendo tutte le zone alpine con la stessa intensità.

Il limite medio delle nevicate si attesterà tra i 1200-1400m del mattino, sino a 900-1000m del pomeriggio-sera.



Sulle Alpi occidentali la nevicata risulterà meno rilevante: sono previsti tra i 5 e i 20cm di accumuli in un’area compresa tra il Sestriere, Cervinia e Macugnaga, perché il minimo depressionario che rallenterà il passaggio del fronte, sostenuto da forti correnti di Libeccio, risulterà attestato più ad est.

Considerevoli infatti gli accumuli attesi in Valtellina ma anche nell’alta Val Brembana (Foppolo-Carona): si parla di almeno 40-50cm di neve fresca a Livigno, Madesimo e Santa Caterina, una ventina di cm a Bormio, dove però partirà come pioggia.

Proseguendo verso levante ancora notevoli gli accumuli previsti in alta Val di Fiemme, Fassa, Gardena, Badia: tra i 20 e i 40cm a 1400-1500m, accumuli inferiori in Pusteria, tra i 15 e i 25cm, giusto per fare qualche esempio.



Su tutte le strade di montagna però, specie per attraversare i passi, la circolazione risulterà difficoltosa.

Qui vediamo una rapida carrellata di località partendo da quella dove si prevede meno neve a quella dove invece se ne prevede di più, partiamo dal SESTRIERE (TO)

MACUGNAGA (VB)

Canazei (TN):

Bormio(SO):

Corvara (BZ):

E infine Livigno (SO): da notare che sabato le temperature caleranno di diversi gradi, resta da capire se poi tra domenica e lunedì tornerà o meno a nevicare, l’arrivo dello Scirocco potrebbe essere un flagello, seguite gli aggiornamenti: