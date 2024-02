L’alta pressione ha le ore contate: intensa PERTURBAZIONE con MALTEMPO in vista per gran parte d’Italia

Questa mattina vi mostriamo l’immagine satellitare in movimento per vedere lo stato del tempo a scala europea:

Notiamo diverse cose interessanti. La Sicilia e il sud della Calabria sono ancora alle prese con una residua instabilità che tende ad allontanarsi verso sud-est. L’alta pressione è ancora presente sul bacino del Mediterraneo e distorce le correnti, ma osservate il quadrante occidentale del nostro Continente, dove si prepara un attacco perturbato in grande stile che successivamente interesserà anche l’Italia con tanta pioggia e neve sulle Alpi.

Dopo questo piccolo volo pindarico, torniamo alla giornata odierna. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di mercoledi 21 febbraio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

A parte residui rovesci all’estremo sud in via di attenuazione, oggi sarà ancora una giornata stabile e soleggiata da nord a sud. Un aumento della nuvolosità si verificherà al nord tra il pomeriggio e la serata, ma senza piogge.

Anche il quadro termico non subirà sostanziali variazioni. Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Come anticipato, nessun cambiamento sostanziale nel quadro termico, con valori molto miti da nord a sud. Punte di 17-18° al sud e sulle Isole.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, giovedi 22 febbraio – si muoverà finalmente qualcosa!

La parte più avanzata della perturbazione darà luogo alle prime piogge al nord, specie su Liguria e fascia prealpina. Neve sulle Alpi oltre i 1100-1200 metri, localmente a quote inferiori in caso di rovesci intensi e nelle vallate strette. Piogge più deboli in pianura. Su tutte le altre regioni nubi sparse con qualche piovasco possibile sulla Toscana in serata. Temperature molto miti al centro e al sud, in calo al nord in corrispondenza dei rovesci.