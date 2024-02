Meteo 7 giorni: ritornano le perturbazioni, ecco quando

L’anticiclone continua ad avvolgere l’Italia e proseguirà in questa azione fino a domenica, addirittura portando temperature ancor più alte. Non si escludono picchi di 20°C sulle isole maggiori e lungo le regioni tirreniche, ma il problema più grave sarà la mitezza in montagna, che farà impennare lo zero termico fino ad altissima quota.

Da lunedì pian piano torneremo in autunno, grazie all’arrivo di un blando fronte atlantico che riporterà delle piogge e qualche acquazzone al centro e poi al sud. Ci sarà anche un leggero calo delle temperature, ma nulla di eccezionale.

Dopo il 22-23 febbraio si aprono scenari via via sempre più freddi, in quanto potrebbe irrompere una vasta massa d’aria fredda polare marittima, proveniente dalla Groenlandia, che andrebbe a coinvolgere in modo più diretto il nord ed il medio-alto Tirreno. Su questo punto tuttavia occorrono ulteriori chiarimenti nei prossimi giorni.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 17 febbraio: tempo stabile ovunque, alta pressione ancora ben presente su tutta Italia. Temperature in aumento.

Domenica 18 febbraio: tempo stabile su tutta Italia, temperature in lieve aumento.

Lunedì 19 febbraio: possibile cedimento dell’anticiclone e infiltrazioni umide dall’Europa centrale. Maltempo in arrivo al centro e al sud, qualche pioggia di passaggio al nord.

Martedì 20 febbraio: depressione molto veloce nel Tirreno. Possibili piogge al sud e medio-basso Tirreno. Più stabile al nord.

Mercoledì 21 febbraio: generalmente stabile su gran parte d’Italia. Si prepara un altro peggioramento a partire dal nord dalla tarda sera.

Giovedì 22 febbraio: da valutare un nuovo peggioramento nord-atlantico a partire dal nord.

Venerdì 23 febbraio: possibile forte maltempo al nord, con piogge molto forti a ridosso dei monti e tanta neve in alta quota. Scirocco al sud.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

LEGGI ANCHE In primo piano WEEK-END di primavera nel pieno di febbraio, anomalie notevoli! Raffaele Laricchia

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località