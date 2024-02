WEEK-END di primavera nel pieno di febbraio, anomalie notevoli!

L’anticiclone sta per raggiungere il culmine prima di cedere nuovamente il passo alle perturbazioni atlantiche. Sarà un week-end che d’invernale avrà ben poco, eccetto le solite inversioni termiche notturne. Le anomalie, purtroppo, saranno pesanti su tutta Italia, in particolare al nord e in montagna dove l’anticiclone sub-tropicale porterà temperature decisamente primaverili.

Sul nord Italia e l’alto Tirreno si prevedono fino a 8-9°C sopra le medie del periodo. Tali anomalie saranno riscontrabili maggiormente sulle Alpi e in Appennino, dove si respirerà aria tardo primaverile. Ma anche in pianura non si scherza e potremo vivere due giornate praticamente primaverili, al netto di qualche banco di nebbia in Val Padana e l’alto Adriatico che renderà il tempo più freddo e uggioso.

Le temperature massime previste sabato 17 sono decisamente fuori stagione. Si prevedono fino a 16-17°C in Val Padana, 17-18°C sul lato tirrenico e picchi di 20°C in Sardegna. Picchi fino a 19°C su Calabria, Puglia, Basilicata, Toscana e Lazio.

Cambierà ben poco nella giornata di domenica. In pieno giorno le temperature si porteranno quasi ovunque oltre i 15-16°C, con i soliti picchi di 19-20°C al sud.

Da lunedì le temperature inizieranno lentamente a scendere, cominciando dal nord, grazie all’arrivo di correnti più fresche atlantiche.