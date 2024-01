Meteo 7 giorni: prima settimana di febbraio da dimenticare?

L’inverno sta facendo un’immensa fatica nell’imporsi sull’Europa centro-occidentale, complice un anticiclone davvero ostinato e invadente che non mostra il benché minimo cenno di resa. Così sarà, purtroppo, anche nei prossimi giorni.

Merito senz’altro di un vortice polare più compatto e di una ripresa marcata dei flussi instabili sul nord Atlantico, dove la corrente a getto si sta rivelando molto tesa e potente, riuscendo a piegare gli anticicloni sul Mediterraneo come se nulla fosse. Per rompere questo schema occorrerà attendere ancora un po’ di giorni, addirittura almeno tutta la prima settimana di febbraio.

I prossimi sette giorni, dunque, non ci riserveranno particolari sussulti invernali: tempo spesso stabile, con le solite nebbie in Val Padana, anche accompagnate da locali episodi di galaverna o brina. In montagna proseguiranno le anomalie termiche, specie sulle Alpi occidentali.

Addirittura si prospetta un aumento delle temperature netto tra 5 e 7 febbraio, con picchi di 20°C sulle regioni adriatiche e al sud.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Giovedì 1 febbraio: solite nebbie in Val Padana, tra bassa Lombardia, Veneto ed Emilia. Nubi alte in aumento su tutto il nord ma senza fenomeni. Sereno altrove.

Venerdì 2 febbraio: Candelora ancora una volta in compagnia del bel tempo su tutta Italia. Refoli freschi al sud con qualche moderata raffica di maestrale in Puglia.

Sabato 3 febbraio: poche variazioni, stabilità diffusa da nord a sud. Temperature stazionarie.

Domenica 4 febbraio: anticiclone su tutta Italia, temperature in lieve aumento.

Lunedì 5 febbraio: poche variazioni, anticiclone ancora predominante in Italia. Temperature in aumento ovunque.

Martedì 6 febbraio: anticiclone più debole ma cieli che si mantengono sereni su tante regioni. Nubi basse in aumento sul Tirreno. Temperature in aumento sul lato adriatico con punte di 20°C.

Mercoledì 7 febbraio: alta pressione in indebolimento. Possibile ritorno di qualche piogge su Liguria e Toscana. Nubi in aumento.

