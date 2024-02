L’alta pressione si distrae: un po’ di VENTO e qualche NEVICATA in vista, vediamo dove

L’immagine satellitare di questa mattina mostra il transito di una perturbazione sull’Europa centrale:

Il fronte perturbato tenderà ad appoggiarsi alle Alpi tra il pomeriggio e la serata, concedendo qualche nevicata sui settori alpini di confine oltre i 1500 metri. La medesima perturbazione si sposterà sull’Europa orientale nella giornata di domani, venerdi 2 febbraio, indirizzando venti settentrionali lungo il versante adriatico e al meridione, connessi con un calo delle temperature. Sono le uniche cose da segnalare in un quadro meteorologico ancora fortemente condizionato dall’anticiclone, che tornerà in pompa magna sull’Italia tra il week-end e all’inizio della settimana prossima.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 1 febbraio (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):

1 di 1 ‘

Il richiamo di correnti meridionali indotto dalla perturbazione oltre le Alpi darà luogo ad un’intensificazione delle nubi basse sul Tirreno, la Sardegna e le coste della Liguria, ma molte velature saranno presenti un po’ ovunque. Deboli nevicate sono attese sulle Alpi di confine tra il pomeriggio e la serata oltre i 1500 metri. Ancora banchi di nebbia in pianura, ma meno densi rispetto ai giorni scorsi.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

1 di 1 ‘

Nessun cambiamento rispetto ai giorni scorsi. Valori complessivamente non freddi a parte le zone di pianura interessate dalla nebbia.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 di domani, venerdi 2 febbraio:

1 di 1 ‘

Un po’ di nubi sulle Isole dove non si esclude qualche locale piovasco, in attenuazione in serata. Un po’ di vento da nord sul medio-basso Adriatico e al meridione associato ad un calo termico, ma non accompagnato da fenomeni, per il resto soleggiato a parte i casi nebbiosi al nord.