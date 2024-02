Il MALTEMPO del 9-11 febbraio che caratteristiche avrà?

Maltempo in arrivo confermato tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio. Potrà assumere connotati tempestosi, ma si discute sulle caratteristiche termiche, poiché c’è divergenza tra i modelli sulle temperature che lo accompagneranno.

Cominciamo dal quadro barico che ci mostra un affondo depressionario per nulla trascurabile dopo diverse settimane di stasi meteorologica:

Venti forti e precipitazioni abbondanti sono da mettere in preventivo su alcuni settori del Paese, vediamo anche un’altra mappa barica che conferma questo schema:

E veniamo al dilemma termico: il modello americano opta per una soluzione più invernale per il nord, con la quota neve che andrà progressivamente abbassandosi sin sotto i 1000m entro domenica, come vediamo da questa mappa a 1500m:

Il modello europeo invece non vede traccia di freddo e disegna un peggioramento di chiaro stampo autunnale, le sue termiche a 1500m lasciano molto a desiderare per chi si aspetta la neve a quote basse:

Vedete dunque quanto sia ancora complicato attribuire una valenza invernale o autunnale al peggioramento previsto. L’aria fredda comunque sul finire del passaggio perturbato dovrebbe comunque sfondare nel Mediterraneo e se dietro ci fosse un’altra depressione la neve potrebbe cadere davvero alle basse quote, proprio sulla scia di quel freddo, ma la media degli scenari del modello americano è orientato per una parziale ripresa dell’alta pressione subito dopo la parentesi perturbata e questa opportunità, probabilmente l’ultima potenziale chance per una nevicata in pianura almeno al nord, andrebbe persa:

Per finire diamo comunque un’occhiata al contributo precipitativo previsto nell’ambito di questo passaggio:

Da notare gli accumuli notevoli previsti su Alpi, Liguria, in parte Lombardia occidentale, Friuli Venezia Giulia, moderati sul versante tirrenico, scarsi su Romagna, Abruzzo, basso Adriatico e quasi assenti sui settori jonici ed est Sicilia.