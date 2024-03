Meteo 7 giorni: non solo bel tempo, occhio alla pioggia

Gli ultimi scampoli di maltempo stanno riguardando il sud Italia in queste ore, ma saranno davvero gli ultimissimi sussulti della perturbazione arrivata la scorsa settimana. Ora sarà l’alta pressione a riprendere in mano la situazione, regalandoci una discreta tregua dal maltempo, essenziale soprattutto per il nord Italia.

Ma quanto durerà l’anticiclone? Domanda più che lecita, considerando che da fine febbraio sembra essere cominciato un nuovo trend con anticicloni molto veloci e tante perturbazioni atlantiche.

Ebbene pare proprio che l’alta pressione in arrivo non sarà particolarmente robusto e potrebbe pertanto subire l’invettiva di correnti instabili nord atlantiche.

Ad esempio nella giornata di sabato potremo assistere a qualche rovescio o temporale pomeridiano su centro e sud Italia, generati da infiltrazioni fresche in alta quota.

Ad inizio settimana, invece, potrebbe fare il suo ingresso un fronte instabile ben più organizzato, che rischia di portare maltempo prima al nord e poi sul centro Italia. Di seguito vi mostriamo le piogge previste dal modello GFS nel corso di lunedì 18 marzo.

Insomma non ci sarà solamente bel tempo nei prossimi giorni, ma anche rischio di nuove precipitazioni:

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 13 marzo: rari fenomeni nelle aree appenniniche e in Salento. Torna il Sole altrove. Temperature in aumento.

Giovedì 14 marzo: l’alta pressione ingloba tutta Italia, tempo stabile ovunque e aumento termico.

Venerdì 15 marzo: alta pressione su tutta Italia, temperature in ripresa.

Sabato 16 marzo: stabile ovunque al mattino e clima gradevole di giorno. Temperature fino a 19-20°C. Da valutare l’arrivo di locali acquazzoni e temporali pomeridiani nelle zone interne del centro-sud.

Domenica 17 marzo: possibili isolati fenomeni pomeridiani al sud, stabile altrove. Clima gradevole.

Lunedì 18 marzo: possibile veloce peggioramento su centro e nord Italia, con piogge e rovesci. Alta pressione debole!

Di seguito le piogge cumulate fino al 18 marzo:

Martedì 19 marzo: residue piogge al sud, più stabile altrove.

