Alta pressione DEBOLE, occhio a temporali e piogge da SABATO

La tregua dal maltempo diventa sempre più realtà man mano che passano le ore: gli ultimi fenomeni della perturbazione dello scorso week-end si stanno rapidamente esaurendo al sud, ma sul resto d’Italia è tornato finalmente il Sole, segno dell’avvicinamento dell’alta pressione.

Effettivamente nel prosieguo di settimana sarà proprio l’anticiclone il grande protagonista del tempo in Italia, ma ci teniamo a sottolineare che non sarà una struttura particolarmente robusta e coriacea. Anzi, a dirla tutta sarà un anticiclone abbastanza debole che rischia di essere facilmente attaccato da flussi instabili da nord già dal week-end.

Correnti più fresche potrebbe scivolare in alta quota lungo il fianco dell’alta pressione, riuscendo a sorvolare parte d’Italia. In effetti dando un’occhiata alle precipitazioni previste sabato 16 marzo si nota un po’ di instabilità (pomeridiana) sul centro-sud. Insomma potrebbero verificarsi piovaschi e isolati temporali.

Un po’ più organizzato potrebbe essere il peggioramento di inizio settimana, ovvero nel corso di lunedì 18 marzo. Il modello americano GFS propone il transito di un nucleo instabile in quota che apporterebbe piogge diffuse e locali rovesci o temporali in rapido scorrimento da nord verso sud. Insomma qualche ora di pioggia prima al nord e poi su centro e sud potrebbe arrivare all’avvio della settimana. Tuttavia questa previsione non è del tutto confermata e saranno necessari almeno altri due giorni per avere un quadro più chiaro.