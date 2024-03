Meteo 15 giorni: la tregua sembra durare poco: in terza decade di nuovo PIOGGIA e MALTEMPO?

Una settimana o poco di più per tirare il fiato, prima che piogge e maltempo tornino ad interessare l’Italia nell’arco della terza decade di marzo. Sembra essere questo l’andazzo meteorologico che interesserà l’Italia nel prossimo futuro. Il sole si farà vedere durante questa settimana da nord a sud, accompagnato anche da temperature in aumento. Successivamente, l’alta pressione non darà garanzie di durata e già all’inizio della settimana prossima potrebbe andarsene, lasciando spazio al flusso umido atlantico foriero di nuove perturbazioni e maltempo.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per giovedi 21 marzo:

1 di 1 ‘

Notate come l’alta pressione si farà da parte, puntando nuovamente verso l’Oceano. Così facendo lascerà scoperto il corridoio da nord-ovest con una prima intensa perturbazione che potrebbe interessare l’Italia con episodi di maltempo, ma in un contesto termico nel complesso mite.

La mappa della probabilità di pioggia a scala italica per il periodo in questione ricalca molto bene questo stato di cose. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

Come si nota dalla mappa, quasi tutta la nostra Penisola verrà abbracciata da una probabilità di pioggia media o medio-alta. Solo le estreme regioni meridionali e la Sicilia avranno una probabilità di pioggia più bassa.

Facendo un balzo temporale in avanti, notiamo che il corridoio instabile con aria fredda proveniente dal nord Atlantico potrebbe persistere anche sul finire di marzo. Ecco cosa viene contemplato oggi dalla media degli scenari del modello americano valida per lunedi 25 marzo:

1 di 1 ‘

Due alte pressioni ai lati e una bassa pressione nel mezzo che verrà continuamente alimentata da aria fredda di matrice nord Atlantica (frecce blu). In altre parole, ancora instabilità e maltempo in Italia, ma accompagnata sempre da temperature piuttosto miti.