Meteo ad un bivio: tra forte maltempo e caldo fuori stagione

Assodato il ritorno dell’alta pressione nel prosieguo di settimana, sebbene non dobbiamo tralasciare qualche occasionale situazione di instabilità, proviamo a concentrarci sulla terza decade di marzo, la prima della Primavera astronomica. Il 20 marzo è atteso l’equinozio che ci traghetterà a tutti gli effetti nella nuova stagione, ma il tempo che troveremo all’esordio è ancora tutto da scoprire.

Gli aggiornamenti odierni dei centri di calcolo mostrano scenari abbastanza diversi tra di loro, ma vogliamo sottolineare come il confine tra due situazioni estremamente opposte, come il maltempo e il caldo anomalo, sia davvero sottile e labile.

Il modello americano GFS nella sua uscita pomeridiana mostra un repentino cambiamento del tempo attorno all’equinozio di Primavera. Una depressione rischia di sprofondare sulla penisola iberica, il Marocco e l’Algeria, una soluzione già mostrata qualche giorno fa. Gli effetti di questo scenario sarebbero particolari per l’Italia: le correnti da sud diverrebbero molto forti e calde, tanto da avvolgere tutta Italia e traghettarla in un contesto tardo primaverile.

Difatti le anomalie previste tra 20 e 21 marzo sono davvero notevoli. Le temperature rischiano di salire di oltre 10°C rispetto alle medie del periodo, portandosi a conti fatti oltre i 24-25°C su diverse località specie al centro e al sud. Le anomalie negative affondano sull’Africa nord-occidentale, dove si piazzerebbe la depressione menzionata poc’anzi.

Ma come abbiamo detto, il confine tra due situazioni opposte è molto sottile. Nel momento in cui la depressione iberica dovesse dirigersi più ad est, è chiaro che sarebbe l’Italia a fare i conti col maltempo intenso e nubifragi, mentre il caldo anomalo si sposterebbe su Balcani e Grecia (forse marginalmente al sud Italia). Era questo lo scenario paventato da GFS questa mattina, come si evince dalle piogge cumulate previste fino al 25 marzo:

Insomma la situazione non è ancora del tutto chiara, ragion per cui dovremo attendere ulteriori aggiornamenti per avere un quadro più chiaro del tempo all’esordio della Primavera astronomica.