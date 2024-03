Ultime note instabili, poi alta pressione in rimonta, ma fino a quando?

Questa mattina vi mostriamo le immagini satellitari in movimento per vedere il tempo a scala europea ed italica:

Ancora correnti settentrionali sulla nostra Penisola. Un corpo nuvoloso si addossa alle Alpi dove sta determinando qualche nevicata sui versanti esteri, mentre al meridione sono ancora attive residue condizioni di instabilità. Nella giornata di domani, giovedi 14 marzo, l’alta pressione darà una spallata definitiva all’instabilità e il sole dovrebbe tornare ovunque, anche se tra venerdi e sabato avremo qualche piovasco sparso specie al centro e al nord, ma andiamo con ordine.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, giovedì 14 marzo:

Nubi sparse in transito da nord a sud su gran parte d’Italia con belle schiarite specie sul Tirreno. Qualche nevicata sulle Alpi oltre i 1500 metri e residui piovaschi al sud nell’arco della giornata, ma in via di attenuazione.

Quadro termico complessivamente gradevole in Italia. Ecco le temperature previste alle ore 15 odierne sul nostro Paese:

Come anticipato, temperature primaverili su tutta l’Italia. Punte di 17-18° al sud, ma valori molto miti anche in Valpadana.

Infine, questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 14 marzo (rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Un po’ di nubi basse saranno presenti sulla Liguria e qualche addensamento al nord-est, per il resto tempo soleggiato. Temperature in aumento al centro e al meridione.