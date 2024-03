Modello americano: nuovo MALTEMPO importante dal 20 marzo

Ha pochi dubbi (da giorni) il modello americano sul ritorno del maltempo sull’Italia già dall’inizio della terza decade di marzo e probabilmente (pur con qualche intervallo) sino alla fine del mese.

Stamane l’emissione ufficiale strizza l’occhio alla media degli scenari che in tutte le ultime emissioni confermava un quadro barico compromesso sull’Europa centro occidentale e su parte del Mediterraneo e dunque sull’Italia:

L’evoluzione successiva prevederebbe addirittura l’isolamento di una depressione a ridosso della Sardegna con tante preziose precipitazioni per il nostro centro-sud:

La media degli scenari riprende questo quadro barico votato al maltempo proponendo schemi molto simili come vediamo qui sotto:

E non è lontano nemmeno dalla depressione proposta dall’emissione ufficiale intorno al 24 del mese:

Per la fine del mese la media calca la mano in modo anche pesante, proponendo una fase perturbata molto importante per diverse aree dell’Europa e del Mediterraneo, una ferita che difficilmente viene prevista con così largo anticipo da una “media” e che dunque è indicativa di un’alta attendibilità.

In definitiva preparate gli ombrelli, i cappotti no, perché di freddo ne vedremo ben poco con questo tipo di correnti.