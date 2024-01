Meteo 7 giorni: MALTEMPO in arrivo, poi arriverà il FREDDO

Ancora 24-36 ore di mitezza anche esasperata sulla nostra Penisola, poi finalmente il tempo dovrebbe cambiare marcia. Siamo ormai vicini al primo intenso peggioramento di questo inverno, a cui farà seguito un calo delle temperature che diverrà più sensibile all’inizio della settimana prossima. Non mancheranno le nevicate, dapprima sui rilievi del nord, poi anche lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale.

Iniziamo con il peggioramento dell’Epifania. La mappa mostra la posizione della perturbazione con annessa depressione nei pressi del Mar Ligure nella notte tra venerdi 5 e sabato 6 gennaio:

In questo frangente, tutto il centro e il nord saranno alle prese con condizioni di maltempo. Oltre alle piogge, arriveranno le nevicate che riguarderanno essenzialmente i rilievi del settentrione a quote anche basse (si legga a tal proposito questo articolo: https://www.meteolive.it/news/prima-pagina/neve-a-bassa-quota-in-arrivo-tra-venerdi-5-e-sabato-6-gennaio-focus-delle-aree-coinvolte-dai-fiocchi/).

Lo spostamento della depressione verso sud-est che dovrebbe avvenire tra sabato 6 e domenica 7 gennaio, farà affluire correnti orientali progressivamente più fredde verso l’Italia, con un calo della quota neve anche lungo la dorsale appenninica.

Il vero calo termico è previsto però all’inizio della settimana prossima. Avremo infatti un netto cambiamento di configurazione con un’alta pressione molto forte posizionata sull’Europa settentrionale. Ecco la mappa sinottica attesa per le ore centrali di lunedi 8 gennaio:

L’aria fredda da est, evidenziata con le frecce blu, colpirà direttamente l’Europa centro-settentrionale e marginalmente il centro-nord della nostra Penisola. Sul settore di nord-ovest tali correnti potrebbero determinare altre nevicate a bassa quota (non in pianura) che tenderanno poi ad esaurirsi nella giornata di martedì. Anche sul resto d’Italia il clima seguiterà ad essere instabile, con rovesci sparsi e neve in Appennino a quote di media montagna.

Volgendo lo sguardo oltre, il freddo (moderato) dovrebbe consolidarsi sull’Italia nella giornata di mercoledi 10 dicembre. Lo vediamo dalla media termica a 1500 metri degli scenari del modello americano valida per la giornata in parola:

Isoterme alla medesima quota comprese tra -4 e -6° al nord e sull’alto versante adriatico; tra -2 e 0° al centro e sulla Sardegna, tra -2° e + 2° al meridione. Un clima finalmente invernale sull’Italia!