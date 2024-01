NEVE a BASSA QUOTA in arrivo tra venerdì 5 e sabato 6 gennaio: FOCUS sulle aree coinvolte dai FIOCCHI

Tra venerdi e sabato si conferma l’arrivo di un’intensa perturbazione che determinerà un’ondata di maltempo sull’Italia da nord a sud (si legga a tal proposito questo articolo: https://www.meteolive.it/news/in-primo-piano/conferme-forte-ondata-di-maltempo-tra-venerdi-5-e-sabato-6-gennaio-le-ultimissime/). Oltre alle piogge, i rovesci ed i temporali, ci saranno da mettere in conto le nevicate che sul settore di nord-ovest cadranno anche a bassa quota nella giornata di venerdi 5 gennaio.

La prima mappa mostra la sommatoria della neve attesa al settentrione nell’arco della giornata in parola con un occhio particolare alle quote delle eventuali nevicate:

Al mattino la quota neve sarà piuttosto alta e posizionata tra i 1200 ed i 1400 metri sulle Alpi occidentali. Tra il pomeriggio e la serata, l’azione delle intense precipitazioni farà abbassare lo zero termico che per omeotermia farà calare in maniera sensibile il limite delle nevicate al nord-ovest.

Tra l’Appennino Ligure centro-occidentale, il basso Alessandrino, l’Astigiano e il Cuneese i fiocchi potrebbero scendere fino a 300-350 metri. Tra i 500 ed i 700 metri la quota neve sulle Alpi occidentali, tra 700 e 1000 metri sul restante arco alpino, Val d’Aosta compresa.

Queste invece sono le nevicate e le relative quote previste nella giornata dell‘Epifania:

Cessazione dei fenomeni al nord-ovest. Quota neve in calo sulla fascia alpina centrale ed orientale fino a 600-800 metri. In serata quota neve in calo anche sull’Appennino settentrionale fino a 1200 metri, oltre i 1400-1600 metri invece la quota neve sulla fascia appenninica centrale.