Conferme: forte ONDATA di MALTEMPO tra venerdi 5 e sabato 6 gennaio: le ULTIMISSIME

La prima perturbazione seria di questo inverno si farà sentire tra venerdi 5 e sabato 6 gennaio sulla nostra Penisola, da nord a sud. Le piogge saranno anche intense, con la neve che al nord-ovest potrebbe scendere a bassa quota, specie nella giornata di venerdi 5 gennaio.

C’è ancora un margine di incertezza per quanto riguarda le aree coinvolte dal maltempo durante la giornata dell‘Epifania, mentre per venerdi 5 la situazione pare ben inquadrata dai modelli.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di venerdì 5 gennaio (in arancione le piogge più intense):

Coinvolte da piogge e rovesci le regioni settentrionali e in tendenza la Toscana, l’Umbria occidentale, l’alto Lazio e la Sardegna occidentale. Sono attesi fenomeni intensi su Liguria, Lombardia e fascia prealpina centro-orientale. Per quanto riguarda le nevicate, faremo un articolo dettagliato a riguardo, ma anticipiamo che i fiocchi potrebbero scendere a bassa quota sul nord-ovest specie tra il pomeriggio e la serata di venerdi 5 gennaio.

Come anticipato, la situazione non è ancora del tutto chiara per ciò che concerne la giornata dell’Epifania. Vi proponiamo comunque la tesi che secondo noi risulta maggiormente probabile:

Il maltempo dovrebbe spostarsi al nord-est e al centro con rovesci anche consistenti e neve sul settore alpino centro-orientale a quote relativamente basse. Rovesci anche al sud, temporali tra Sicilia e Sardegna…insomma, una giornata perturbata su molte regioni italiane.