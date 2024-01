Fase molto mite e variabile fino a giovedì, poi intensa fase di MALTEMPO

Una debole perturbazione inserita nel flusso atlantico sta interessando la nostra Penisola. Tra la serata di ieri e la notte ha dato luogo a rovesci tra il Levante Ligure e l’alta Toscana, unitamente a nevicate sull’alta Val d’Aosta oltre i 1700 metri.

L’immagine satellitare di questa mattina mostra il flusso occidentale mite che interessa l’Italia e l’Europa centrale:

1 di 1 ‘

All’interno di questo flusso sono inseriti corpi nuvolosi poco significativi in un contesto termico estremamente mite.

Questa situazione andrà avanti anche nella giornata di domani, giovedi 4 gennaio, ma con schiarite che saranno più ampie su gran parte del territorio nazionale. A seguire, tra venerdi 5 e sabato 6 gennaio un’intensa perturbazione darà luogo ad una fase di maltempo sull’Italia ad iniziare dalle regioni settentrionali, dove si avranno nevicate anche a bassa quota specie al nord-ovest.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, giovedi 4 gennaio:

1 di 1 ‘

Rovesci saranno possibili tra la Campania e la Calabria tirrenica. Qualche piovasco si attarderà ancora sull’alta Toscana e nelle aree interne dell’Italia centrale. Nevicate sull’alta Val d’Aosta sempre a quote piuttosto elevate, per il resto variabilità in un contesto mite.

Ecco infatti le temperature attese alle ore 14 di oggi pomeriggio in Italia:

1 di 1 ‘

Inverno ancora inesistente sull’Italia. Notiamo punte di 17-18° al sud e sulle Isole, ma quasi tutta la nostra Penisola avrà temperature miti.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia tra le 8 e le 16 della giornata di domani, giovedi 4 gennaio (in rosa le aree maggiormente soleggiate):

1 di 1 ‘

Ancora qualche rovescio tra la Calabria Tirrenica e il nord della Sicilia. Banchi di nebbia sulla Valpadana orientale e nubi sparse sulla Sardegna senza piogge, per il resto soleggiato e molto mite ovunque.