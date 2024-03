Meteo 7 giorni: le debolezze dell’anticiclone si faranno sentire

Il Sole splende su gran parte d’Italia, al netto di qualche addensamento e qualche banco di nebbia. Merito dell’anticiclone tornato nel Mediterraneo e che ha dato iniziato ad una pausa dalle tante perturbazioni delle ultime settimane. Ma come già chiarito nei precedenti editoriali, sarà un anticiclone davvero debole e facilmente perforabile.

Lo vedremo già da questo week-end, quando soffieranno venti più instabili in alta quota, provenienti dall’Atlantico, che riusciranno a farsi largo nell’anticiclone tanto da dar vita a qualche rovescio o temporali su centro e sud Italia (specie nel corso di sabato).

Anche ad inizio settimana, specie tra 19 e 20 marzo, potrebbe transitare un’altra veloce depressione, in grado di determinare delle piogge e dei temporali sparsi.

Per il momento, tuttavia, non si prevedono perturbazioni particolarmente forti e invadenti, come quelle delle scorse settimane.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 15 marzo: alta pressione su tutta Italia, temperature in ripresa.

Sabato 16 marzo: stabile ovunque al mattino e clima gradevole di giorno. Temperature fino a 19-20°C. Da valutare l’arrivo di locali acquazzoni e temporali pomeridiani nelle zone interne del centro-sud.

Domenica 17 marzo: possibili isolati fenomeni al sud, stabile altrove. Clima gradevole.

Lunedì 18 marzo: veloce peggioramento entro sera su Alpi di confine e Liguria, stabile e molto mite altrove.

Martedì 19 marzo: veloci piogge e rovesci al nord e centro Italia, specie su Triveneto, Marche e Abruzzo. Mite al sud.

Mercoledì 20 marzo: ultimi fenomeni al sud, migliora rapidamente altrove. Anticiclone in rinforzo.

Di seguito le piogge cumulate fino al 20 marzo:

Giovedì 21 marzo: da confermare il possibile arrivo dell’anticiclone africano con temperature molto miti.

