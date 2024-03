Meteo: modelli divisi tra caldo e freddo ad inizio Primavera

Assodato il ritorno di un po’ di instabilità tra il week-end e l’inizio della prossima settimana, segno di un anticiclone molto debole, proviamo a puntare lo sguardo alla terza decade di marzo che pare preannunciarsi davvero movimentata.

Ebbene la situazione è tutt’altro che chiara, considerando che i due principali centri di calcolo sono letteralmente agli antipodi. Il modello europeo ECMWF continua a mostrare scenari stabili e soprattutto parecchio miti per i primi giorni della primavera astronomica, specie nei giorni del 23 e del 24 marzo.

Merito di una depressione bloccata tra la penisola iberica e il Marocco, che favorirebbe la risalita di aria tiepida sub-tropicale verso l’Italia, la Francia, le Baleari.

Clamorose le anomalie previste per questi due giorni. Addirittura spiccano fino a 14° di anomalia positiva sul Mediterraneo occidentale, mentre in Italia le temperature potrebbero essere di circa 3-7°C superiori alla norma.

Il modello americano GFS, invece, ribalta tutto mostrano addirittura scenari invernali. L’alta pressione delle Azzorre si mostra molto più vivace e potenzialmente in grado di raggiungere la Gran Bretagna, fino ad incunearsi verso il mar Baltico. Questo impedirebbe l’arrivo di aria calda sub-tropicale in Italia e contemporaneamente favorirebbe la discesa di aria fredda dall’est Europa verso lo Stivale tra 23 e 24 marzo.

Insomma in questo scenario ci ritroveremmo a vivere giornate da pieno inverno, con temperature fino a 10°C sotto le medie del periodo e quindi potenziali occasioni per neve a quote basse sul centro-sud.

Dunque come potete ben capire la situazione è ancora in alto mare e certamente non mancheranno nuovi colpi di scena per quanto riguarda il meteo della terza decade del mese.