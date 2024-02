Meteo 7 giorni: l’anticiclone è servito, cambio nel week-end?

La perturbazione arrivata qualche giorno fa nel Mediterraneo sta esalando gli ultimi respiri sulle regioni del sud, dove almeno fino a domani avremo a che fare con instabilità disorganizzata e qualche forte rovescio isolato. Il tutto in un contesto autunnale, pertanto con occasionali nevicate solo in montagna.

Nel frattempo l’alta pressione delle Azzorre spinge con forza e di fatto spazzerà via questa perturbazione dalle nostre teste tra martedì sera e le prime ore di mercoledì. Insomma il 14 febbraio, giorno di San Valentino, il tempo tornerà a essere stabile e soleggiato su tutto lo Stivale.

L’anticiclone ci accompagnerà per alcuni giorni, ma ci sono notevoli incertezze sul tempo del week-end. Tra sabato e domenica potrebbe scorrere una veloce perturbazione su centro e sud Italia, con fenomeni fugaci, ma non è ancora chiara la traiettoria di tale perturbazione. Non escludiamo che l’anticiclone riesca a prendere il sopravvento sull’Italia per tutta la settimana, comportando un netto aumento delle temperature da nord a sud.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Martedì 13 febbraio: ultimi piovaschi sparsi al sud, tempo in miglioramento ovunque. Si riaffaccia l’alta pressione.

Mercoledì 14 febbraio: nulla da fare per la perturbazione di San Valentino. Torna l’anticiclone su tutta Italia, ma clima freddo specie di notte.

Giovedì 15 febbraio: Stabile ovunque, un po’ di maestrale al sud. Temperature in lieve calo.

Venerdì 16 febbraio: generalmente stabile su gran parte d’Italia, nubi in aumento tra pomeriggio e sera al nord e al centro.

Sabato 17 febbraio: da confermare il passaggio di un veloce fronte da nord con rovesci al centro-sud.

Domenica 18 febbraio: possibili piovaschi al sud, ma con tendenza al miglioramento generale.

Lunedì 19 febbraio: tempo stabile su tutta Italia, temperature in lieve aumento.

