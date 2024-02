Ultimissime sul week-end: Sole o altra perturbazione?

Gli ultimi sussulti della perturbazione arrivata venerdì, si stanno esaurendo gradualmente al sud Italia, complice il repentino rinforzo dell’alta pressione. Sarà proprio lei la principale protagonista della settimana, a partire proprio da San Valentino, mercoledì 14 febbraio, che si prospetta una giornata ricca di Sole su tutto lo Stivale.

Tuttavia ci sono incertezze riguardo la persistenza e la tenuta dell’anticiclone sull’Italia, con chiaro riferimento alle previsioni per questo week-end. La differenza tra i principali centri di calcolo è senza dubbio notevole per i giorni di sabato e domenica: il modello americano GFS propone un anticiclone molto invadente, che impedirebbe l’arrivo di qualsiasi perturbazione e pertanto da mercoledì fino al termine della settimana sarebbe il Sole l’unico protagonista.

La mappa delle precipitazioni previste per il week-end, ci mostra per l’appunto un’assenza totale di piogge a causa dell’anticiclone invadente.

Ma il modello europeo ECMWF non ci sta e mostra un anticiclone labile, che favorirebbe l’ingresso di un nucleo fresco in alta quota, pronto a generare instabilità su diverse nostre regioni.

L’ultimo aggiornamento propone lo sviluppo di una bassa pressione tirrenica che porterebbe ad un peggioramento su tante città del centro e del sud tra sabato e domenica. Il nord, invece, appare ai margini del maltempo e quindi in qualsiasi scenario ad ora proposto avrebbe a che fare con poche o nulle precipitazioni.

Dando un’occhiata alle piogge previste secondo il modello europeo, spiccano accumuli blandi e disorganizzati al centro e al sud nel corso di sabato, con qualche acquazzone più marcato sul Lazio centrale.

Ancora rischio piogge e rovesci domenica, specie su Sardegna orientale, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Basilicata. In arancione e rosso troviamo accumuli di pioggia superiori ai 50-60 mm.

Insomma come potete ben capire c’è grande indecisione sul tempo del week-end. Dal Sole del modello GFS si passa al maltempo e anche a potenziali forti acquazzoni nel modello ECMWF: impossibile ad ora capire quale scenario spunterà, pertanto occorrerà attendere almeno un paio di giorni prima di avere un quadro più chiaro della situazione.