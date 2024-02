Meteo 7 giorni: la pioggia non molla, altri sette giorni di “bel tempo”

Quest’oggi termina ufficialmente l’inverno meteorologico, un inverno assolutamente dimenticabile e senza alcun sussulto freddo degno di nota, capace di portare la neve a bassa quota come spesso accadeva in altre annate. Non solo, si è rivelato un inverno pessimo anche per le montagne, che solo in questi ultimissimi giorni di febbraio hanno ritrovato un po’ di neve, come giusto che sia in questo periodo dell’anno.

Fortunatamente non si intravedono anticicloni o ondate di caldo anomalie per almeno un’altra settimana. Le perturbazioni continueranno ad attraversare il Mediterraneo anche con l’arrivo di marzo, regalando piogge in pianura e nevicate in montagna. Dulcis in fundo si scorge una possibile ondata di freddo tardiva dopo il 6 marzo, ma di questo ne parleremo meglio in altri approfondimenti.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 1 marzo: ciclone in risalita verso nord, piogge diffuse al nord con neve sulle Alpi. Migliora al sud.

Sabato 2 marzo: nessuna tregua, nuovo peggioramento in arrivo dall’Atlantico. Nubi e piogge verso il nord e medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie.

Domenica 3 marzo: week-end di forte maltempo su tutto il nord e versante tirrenico. Nevicate copiose sulle Alpi oltre 800-1000 metri. Peggiora anche al sud.

Lunedì 4 marzo: residue piogge al nord, maltempo diffuso su centro e sud, temperature in calo.

Martedì 5 marzo: possibile nuova perturbazione in arrivo al nord con piogge diffuse e locali rovesci. Nevicate in montagna. Breve pausa al sud.

Mercoledì 6 marzo: tempo instabile da nord a sud con diverse occasioni di instabilità. Temperature in calo.

Queste le piogge cumulate previste fino a mercoledì 6 marzo:

Giovedì 7 marzo: possibile calo delle temperature grazie a flussi freddi da est. Da confermare l’arrivo di altra instabilità.

