WEEK-END turbolento, arriva un altro ciclone

Non ci sarà un attimo di tregua tra una perturbazione e l’altra: dopo l’ondata di maltempo che in queste ore continua a regalare piogge su diverse regioni da nord a sud, è ormai confermato l’arrivo di un altro ciclone, anch’esso piuttosto insidioso, già in questo fine settimana.

Le ultime piogge legate all’attuale perturbazione si esauriranno al nord tra venerdì sera e sabato mattina, esattamente nel momento in cui irromperà l’altra perturbazione atlantica. Insomma non ci sarà un attimo di respiro e anzi, a dirla tutta potrebbe esserci letteralmente una continuità di piogge al Nordovest, visto che da sabato avremo un’intensificazione dei fenomeni grazie all’ingresso del fronte caldo della perturbazione proveniente da ovest.

Non a caso si prevedono punte di oltre 50-60 mm nel corso di sabato tra Valle d’Aosta e alto Piemonte. Piogge presenti anche su Liguria, Emilia, Triveneto, Toscana e Lazio.

La perturbazione si evolverà rapidamente col passare delle ore, tanto da generare un ciclone piuttosto insidioso, con un minimo di pressione vicino ai 995 hpa. Domenica 3 marzo ci aspettiamo piogge diffuse e forti su tutto il Nordovest, con accumuli localmente superiori ai 125 mm. Le piogge si estenderanno velocemente a tutto il Nordest ed il lato tirrenico, fin sulla Sicilia.

Ad inizio prossima settimana avremo il transito molto rapido del maltempo al sud, mentre piogge residue interesseranno il nord.