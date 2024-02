Meteo 15 giorni: la VENDETTA del MALTEMPO su alcune regioni; dal nulla al troppo!

La meteo ormai non conosce più mezze misure. Il settore di nord-ovest ha pregato la pioggia e la neve fino a 15 giorni fa; adesso potrebbe sperimentare condizioni opposte, ovvero con la speranza che la pioggia o la neve smettano di cadere dal cielo. Abbiamo citato solo l’esempio più clamoroso, in quanto il maltempo interesserà ancora vaste porzioni dello scacchiere italico, quantomeno durante la prima decade di marzo. Arriverà il freddo? Questo è un grosso punto di domanda. Sul finire della prima decade di marzo le temperature scenderanno sull’Europa orientale, ma risulta ancora molto difficile capire se la massa fredda ci raggiungerà oppure no.

Iniziamo con la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 8 marzo:

1 di 1 ‘

Notiamo una cosa singolare. Laddove hanno impazzato gli anticicloni per mesi, se non per anni, ovvero tra la Penisola Iberica ed il Mediterraneo occidentale, ora avremo depressioni e maltempo dettato dal transito di numerose perturbazioni. I corpi nuvolosi si dirigeranno poi verso l’Italia dando luogo a molta pioggia specie al nord e sul Tirreno, con ulteriori nevicate sulle Alpi.

Sul fronte del freddo, ecco la mappa delle temperature a 1500 metri attese in Europa nella giornata medesima, ovvero venerdi 8 marzo:

1 di 1 ‘

Seppure in quantità non esagerata, il freddo sarà presente sull’Europa orientale. Secondo la media degli scenari americana le basse temperature non raggiungeranno l’Italia se non marginalmente l’arco alpino, ma la previsione è tutt’altro che scontata.

Volgendo lo sguardo oltre, la media degli scenari del modello americano valida per lunedi 11 marzo mostra una situazione sinottica a cui non eravamo più abituati ad osservare sulle carte:

1 di 1 ‘

Vedere le perturbazioni entrare dalla porta occidentale senza interferenze anticicloniche potrebbe essere il segnale di un cambiamento generale di configurazione a scala europea ed italica. Notate inoltre l’alta pressione atlantica completamente assente (altra novità importante), a cui farà da controaltare un’area anticiclonica posta sul nord-est Europa.

Sul fronte dei fenomeni, vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata di lunedi 11 marzo:

1 di 1 ‘

Guardate il settore di nord-ovest che sarà in testa come probabilità di pioggia (fino ad ELEVATA dove vedete il colore tendente al rosso). Pioverà comunque su gran parte d’Italia con una probabilità MEDIA dove vedete il colore verde e MEDIO-ALTA dove vedete il giallo. Il contesto termico sarà da valutare anche se il modello americano non opta per ritorni di freddo, a differenza dell’europeo che è invece più possibilista.