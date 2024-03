Meteo 7 giorni: ecco l’altra perturbazione, poi forti incertezze

Siamo alle porte di un nuovo severo peggioramento a suon di acquazzoni e temporali, generati da un fronte freddo proveniente dall’Atlantico. Tra domenica e lunedì, dunque, raggiungeremo l’apice del maltempo specie al nord e lungo le regioni tirreniche: probabile lo sviluppo di un sistema temporalesco sul Tirreno che rischia di apportare locali nubifragi, forti venti e locali grandinate tra Liguria, Toscana, Lazio, Campania.

Ad inizio prossima settimana le piogge si concentreranno soprattutto al sud e parte del centro, mentre al nord avanzerà un graduale miglioramento. Da martedì il nord si ritroverà quasi del tutto sotto il Sole, poi tra mercoledì e giovedì l’alta pressione potrebbe riprendere in mano tutta Italia.

Tuttavia ci sono ancora delle incertezze riguardo questa presunta pausa dal maltempo tra 14 e 17 marzo. Saranno necessarie almeno altre 48 ore per capire qualcosa in più riguardo il ritorno dell’alta pressione in Italia.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Domenica 10 marzo: maltempo diffuso su gran parte d’Italia, ennesimo ciclone dall’Atlantico colmo di piogge e rovesci. Tanta neve in montagna.

Lunedì 11 marzo: ciclone persistente sull’Italia, ancora piogge al nord e contemporaneamente anche su centro e sud. Avvio di settimana con l’ombrello e tempo autunnale. Temperature in calo.

Martedì 12 marzo: residui fenomeni al sud e sul lato adriatico, con neve in Appennino. Temperature in calo.

Mercoledì 13 marzo: si riaffaccia l’alta pressione su tutta Italia, torna la stabilità eccetto qualche temporale pomeridiano al sud.

Giovedì 14 marzo: l’alta pressione ci riprova, tempo più stabile su tutta Italia.

Venerdì 15 marzo: probabile ulteriore rinforzo dell’anticiclone su tutta Italia, temperature in aumento. Previsione da confermare.

Di seguito le piogge cumulate previste fino al 15 marzo:

Sabato 16 marzo: stabile ovunque e clima gradevole di giorno. Previsione da confermare.

