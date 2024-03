INTENSA perturbazione in transito tra stanotte e domenica pomeriggio: quanta NEVE sulle Alpi!

La perturbazione si sta avvicinando a grandi passi alle nostre regioni nord-occidentali, è forte, compatta e scaricherà dai 30 ai 60mm di pioggia in pianura con picchi anche superiori a ridosso della costa ligure e sulla fascia pedemontana del nord.



Forti rovesci e temporali colpiranno le regioni centrali tirreniche e la Sardegna entro la mattinata, per poi estendersi all’Umbria e alla Campania, sino alle regioni centrali adriatiche.



Come non menzionare le forti nevicate attese tra la mezzanotte di oggi e le 10 di domenica mattina su ovest Alpi oltre i 900-1200m, così come quelle attese tra le 6 e le 18 su centro-est Alpi oltre i 1100-1400m con accumuli di almeno 30-35cm a 1500m su ovest Alpi, anche 35-40cm su centro-est Alpi, localmente anche di mezzo metro di neve fresca oltre i 1800m.

Vediamo come prevede il passaggio il modello ICON, questa è centrata per le 10 di domenica:

Vediamo l’evoluzione, questa è centrata per le 16 di domenica e si nota la strisciata del fronte freddo tra Veneto, Emilia-Romagna, Toscana interna, Umbria e Lazio, oltre alle copiose nevicate su centro-est Alpi:

Vediamo anche l’accumulo nevoso previsto sempre dal modello ICON sino a lunedì 11 marzo alle ore 12:

E cosa ne pensa invece il modello europeo? L’analisi dell’evoluzione è simile ma i fenomeni risultano un po’ più abbondanti e lenti nello spostamento verso levante:, qui gli accumuli tra la mezzanotte e le 06 di domenica mattina:

Qui quelle previste tra le 6 e le 12 e infine quelle per il pomeriggio sempre domenicale: