Meteo 15 giorni: l’alta pressione proverà a farsi largo; ce la farà a monopolizzare il tempo italico?

La vasta depressione atlantica che sta condizionando il tempo italico con perturbazioni in rapida sequenza da ovest verso est, nell’arco della settimana prossima tenderà ad isolarsi in Atlantico. Sul Mediterraneo centro-occidentale la pressione tenderà lievemente ad aumentare, ma il tempo sull’Italia non si stabilizzerà completamente. La Penisola resterà infatti sotto il tiro di correnti moderatamente instabili da nord-ovest che determineranno ancora rovesci, che al momento sembrano più probabili al centro e al sud.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 16 marzo:

Ecco la parziale e debole rimonta dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale che proverà a monopolizzare anche il tempo italico, senza riuscirci completamente. Infatti, se analizziamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica per la giornata suddetta (sabato 16 marzo), notiamo quando segue. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

Poco da dire, se non che le aree con probabilità precipitativa media o elevata saranno ancora in maggioranza rispetto alle zone con probabilità bassa o nulla. Questo significa che le condizioni del tempo non saranno stabili specie al centro e al sud, con probabilità anche di rovesci e qualche temporale.

Facciamo ora il consueto passo avanti, arrivando fino a mercoledi 20 marzo. La media degli scenari del modello americano non sembra mostrare cambiamenti tangibili nello stato del tempo in Italia:

Alta pressione con poca forza e sempre bassa di latitudine. Questo esporrà, seppure non direttamente, la nostra Penisola ad infiltrazioni umide dall’oceano con tempo ancora poco incline alla stabilità da nord a sud, in un contesto termico comunque abbastanza gradevole.