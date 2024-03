L’INVERNO sta tentando il RISCATTO fuori tempo massimo in Europa, mentre in Italia…

Il freddo che non ti aspetti e ad inverno già concluso. Non dobbiamo stupirci più di tanto perchè l’andazzo che ha preso il clima negli ultimi anni mostra ritorni di freddo nella stagione primaverile dopo i tepori che invece intervengono nel periodo statisticamente più freddo dell’anno, ovvero tra gennaio e febbraio.

Dunque, dopo essere stata distrutta da rimonte sub-tropicali fuori da ogni senso e logica, la stagione fredda prova a riscattarsi adesso, proponendo un ventaglio di temperature sottozero su gran parte del nostro Continente, segnatamente sul settore centro-orientale oltre alla Vicina Russia.

Andiamo allora a vedere le temperature minime della scorsa notte registrate in Europa. Vi consigliamo di ingrandire l’immagine per avere un migliore riscontro visivo:

Osservate le temperature negative presenti all’interno della linea nera. Ovviamente i valori tendono a scendere procedendo verso nord e verso est. La parte occidentale dell’Europa compreso il Mediterraneo e l’Italia sono interessati invece da correnti più miti atlantiche e così sarà anche nei prossimi giorni fino a lunedi 11 marzo. In altre parole, l’aria fredda per il momento non dovrebbe interessare l’Italia; vedremo se avrà intenzione di farlo nel proseguo della primavera come spesso è successo negli ultimi anni.